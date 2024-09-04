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Manisa'da binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 54 bin 860 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Manisa'da binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada 54 bin 860 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile narkotik köpeğinin desteğiyle F.B. M.D. ve H.K.isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 54 bin 860 adet sentetik ecza hap, 276 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli 3 şahsın gözaltına alındığı ve haklarında adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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