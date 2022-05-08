Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

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Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Eldelek Mahallesi'nde saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. (33) ve R.Ö. (34), mahalle meydanında karşılaştıkları M.E. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö. ve M.E. birbirlerini sırt bölgesinden bıçaklayıp yaralarken, kavgayı ayırmaya çalışan F.C. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan F.C. ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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