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Son dakika haber | Manisa'da besi çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Manisa'da besi çiftliğinde yangın

Son dakika habere göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 15 ton saman ve 2 ton yem zarar gördü.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 15 ton saman ve 2 ton yem zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Alahıdır Mahallesi'nde Mehmet Ak'a ait besi çiftliğinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, 15 ton saman ile 2 ton yem zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haber | Manisa'da besi çiftliğinde yangın

Son dakika haber | Manisa'da besi çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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