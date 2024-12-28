Üye Girişi
Haberler
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Narin Güran davasında karar öncesi son duruşma başladı
Narin davasında en kritik gün! Gözler anne Yüksel Güran'da
Bakan Şimşek 'Asgari ücret düşük kaldı' diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları

Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenledi. Toplantıda sağlık, emniyet ve jandarma birimleri bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, 2024 yılının son toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonundaki toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmenin ardından Bağımlıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan Başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak
Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.