Manisa'da bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Dericiler Caddesi Atatürk Küme evleri mevkisindeki bir bağ evinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahla vurularak yaralandığı belirlenen Ö.S (40), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - 3. Sayfa