Manisa'da bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir bağ evinde çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.