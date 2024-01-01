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Manisa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili henüz bulunamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Yağbasan yolundan silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde Poyrazdamları'nda çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriıvd Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aziz Akay'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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