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Manisa'da Atış Poligonunda Kendini Vuran Şahıs Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir atış poligonunda kendini başından vuran bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.