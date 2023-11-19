Manisa'da Asansörde Ölü Bulundular

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanın asansöründe 48 yaşındaki kadın ve 18 yaşındaki kızının ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.