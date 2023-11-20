Manisa'da Asansörde Ölü Bulunan Anne ve Kızının Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği belirtildi. Cenazeler yarın Salihli'de defnedilecek.

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Cenazelerin yarın Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.