Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manisa'da aranması bulunan 16 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde düzenlenen operasyonda göz altına alınan 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde düzenlenen operasyonda göz altına alınan 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında cinsel saldırı, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, şantaj, hırsızlık, silahlı tehdit, basit yaralama, alkollü araç kullanma suçundan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda göz altına alınan V.C, G.A, H.U, A.T, B.A, H.T, M.A, S.K, T.B, K.Ş, O.E, A.K, B.K, O.A, Y.A, M.A.G, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title