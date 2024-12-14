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Manisa'da Aranan Üç Kişi Yakalandı

Manisa'da Aranan Üç Kişi Yakalandı
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Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranmakta olan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu suçlarından hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B.A. (49), yine "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (34) ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan aranan ve 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (20) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı adli makamlar tarafından tutuklanarak Manisa E tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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