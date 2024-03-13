Manisa'da aranan 9 şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 9 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 Yıl, 1 Ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.(44), H.K.(42), M.Ç.(26), M.A.(22), Y.Z.(59), E.S.(50), Ş.K.(71), H.A.(21) ve İ.Ç.(28) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., M.Ç. ve İ.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA