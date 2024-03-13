Manisa'da aranan 9 şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 9 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 Yıl, 1 Ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.(44), H.K.(42), M.Ç.(26), M.A.(22), Y.Z.(59), E.S.(50), Ş.K.(71), H.A.(21) ve İ.Ç.(28) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.K., M.Ç. ve İ.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA