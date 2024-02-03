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Manisa'da Aranan 59 Şahıs Yakalandı

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Haklarında farklı suçlardan aranan 59 şahıs, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz gibi suçlardan arananlar da bulunuyor.

Haklarında hırsızlıktan gaspa, dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe, silahla yaralamadan çocuğa cinsel tacize kadar farklı suçlardan aranan 59 şahıs Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yakalandı.

Manisa genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 2-3 Şubat tarihlerinde 24 saat süreyle, Manisa merkez ve ilçelerinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda hırsızlık suçlarından aranan 12 şahıs olmak üzere, dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, çocuğun cinsel istismarı, marka hakkına tecavüz suçlarından aranan 6'sı 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan toplam 59 aranan şahıs yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Manisa Göçmen Kaçakçılığı Dolandırıcılık Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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