Manisa'da aranan 5 şahıs yakalandı

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 5 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 3 yıl 4 ay 3 gün, 3 yıl 18 ay, 4 yıl 2 ay, 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Ö. (36), E.K. (42), M.Ç. (61), S.Ç. (33), F.T.'yi (31) kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 5 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA