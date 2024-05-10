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Manisa'da aranan 4 şahıs yakalandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 9 yıl 2 ay, 3 yıl 7 ay, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ç.(35), C.G.(68), İ.K.(58) ve M.A.(47) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.Ç., C.G. ve İ.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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