Manisa'da apart otel bahçesinde kadın yorgun mermiyle yaralandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apart otelin bahçesinde otururken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apart otelin bahçesinde otururken yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apart otelin bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Sultan Ç'nin (45) koluna yorgun mermi isabet etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Ç, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sultan Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - 3. Sayfa