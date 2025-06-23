Manisa'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü
Haber Videosu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir anne, tartıştığı kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü ve olayın ardından kendisini ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, kızı hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Anne R.B. gözaltına alındı.

Manisa'da kan donduran cinayet: Anne, kızını boğarak öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını boğarak öldüren anne olayın ardından kendisini ihbar etti.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

2 gün önce kaydedilen uydu fotoğrafı Trump'ı küplere bindirecek
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur

"Görüşmeye hazırız" diyen ABD'den İran'a gözdağı
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Pentagon: Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu

ABD, İran saldırısının detaylarını açıkladı: Nükleer program yok oldu
1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti, dünya devine transfer oldu
İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran geri adım atmıyor! Trump'ı kızdıracak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.