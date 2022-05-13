Manisa'da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı - Haberler

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Manisa'da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Manisa'da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı

Manisa'nın Salihli İlçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü ağaçlara asılı kaldı.

Manisa'nın Salihli İlçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü ağaçlara asılı kaldı. Amatör paraşütçü ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre paraşüt ile uçuş yapan bir kişinin Salihli'nin Tirebolu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda asılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, zabıta ve polis sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu ağaçta kalan amatör paraşütçü Nihat Çökelek, ağaçtan indirilerek kurtarıldı.

Çökelek'in paraşütle Bozdağ'dan atlayış yaptığı ve inişe geçtiği sırada ters hava akımına kapılması sonucu ormanlık alana iniş yapmak zorunda kaldığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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