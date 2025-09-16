Manisa'da Afete Hazırlık Eğitimi Düzenlendi

Manisa AFAD tarafından Sarıgöl'de düzenlenen eğitimde, deprem ve afetlerde alınacak önlemler ile doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Sarıgöl Afet Müdahale Planı kapsamında, İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevli kurumlara yönelik "Afete Hazırlık Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi, Manisa AFAD Müdür Yardımcısı Fırat Şen verdi. Deprem ve diğer afetlerde acil durumlarda yapılması gerekenler ile alınacak önlemlerin anlatıldığı seminerde, katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Seminerin sonunda ise merak edilen konulara ilişkin sorular cevaplandırıldı. Katılımın yoğun olduğu program, ilçe kurum temsilcilerinden büyük ilgi gördü. - MANİSA