Manisa'da abartı egzoz ve yüksek ses denetimleri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27-31 Ağustos tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 100 aracın trafikten men edildiği kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 17 ekip 34 personel ile 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik' gerçekleştirilen denetimde 2 bin 255 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 416 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı ve 100 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA