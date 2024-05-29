Manisa'da abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 83 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 22-27 Mayıs tarihleri arasında abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken, 1 milyon 324 bin 568 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 34 ekip 60 personel katılımıyla 22-27 Mayıs tarihleri arasında abartı egzoz, yüksek ses müzik, drift ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimler sonucunda 2 bin 59 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Kusurlu görülen 445 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 324 bin 568 TL idari para cezası uygulandığı ve 83 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA