Üye Girişi
Haberler

Manisa'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza kesildi

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde abartı egzoz taktırarak gürültü kirliliğine neden olan şahıslara ceza kesildi. Bazı sürücülerin çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı sistem yaptırması ise hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde abartı egzoz taktırarak gürültü kirliliğine neden olan şahıslara ceza kesildi. Bazı sürücülerin çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı sistem yaptırması ise hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 18 ekip 36 personel ile denetleme gerçekleştirildi. 2 sürücüye abartı egzozdan, 16 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 18 sürücüye dur ikazına uymamaktan, 23 sürücüye kask takmamaktan, 14 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 44 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 26 sürücüye yüksek ses çıkarmaktan ve 86 sürücüye diğer kanun maddeleri gereğince toplamda 408 bin 136 bin TL para cezası kesilirken 55 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan denetimlerde abartı egzoz taktırarak çevreye gürültü kirliliği saçan sürücüler de cezai işlemden kaçamadı. Bazı sürücülerin sadece çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı abartı egzoz sistemi yaptırması hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Manisa 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title