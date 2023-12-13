Manisa'da abartı egzoz kullanan sürücülere ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde abartı egzoz taktırarak gürültü kirliliğine neden olan şahıslara ceza kesildi. Bazı sürücülerin çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı sistem yaptırması ise hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde abartı egzoz taktırarak gürültü kirliliğine neden olan şahıslara ceza kesildi. Bazı sürücülerin çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı sistem yaptırması ise hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 18 ekip 36 personel ile denetleme gerçekleştirildi. 2 sürücüye abartı egzozdan, 16 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 18 sürücüye dur ikazına uymamaktan, 23 sürücüye kask takmamaktan, 14 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 44 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 26 sürücüye yüksek ses çıkarmaktan ve 86 sürücüye diğer kanun maddeleri gereğince toplamda 408 bin 136 bin TL para cezası kesilirken 55 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan denetimlerde abartı egzoz taktırarak çevreye gürültü kirliliği saçan sürücüler de cezai işlemden kaçamadı. Bazı sürücülerin sadece çevreye rahatsızlık vermek için uzaktan kumandalı abartı egzoz sistemi yaptırması hayrete düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi. - MANİSA