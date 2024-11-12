Manisa'da Abartı Egzoz Denetimlerinde 431 Araç Ceza Aldı

Manisa'da 5-11 Kasım tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 431 araç ve sürücüsüne 1 milyon 594 bin 584 TL idari para cezası uygulandığı ve 77 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Kasım tarihlerinde, 25 ekip 49 personel ile abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1855 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 431 araç ve sürücüsüne 1 milyon 594 bin 584 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 78 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA