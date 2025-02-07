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Manisa'da 90 Litre Kaçak Raki ve 25 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın evinde yaptıkları aramada 90 litre kaçak rakı ve 25 litre kaçak şarap buldu. Ayrıca ruhsatsız bir av tüfeği de ele geçirildi ve adli tahkikata başlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 90 litre kaçak rakı ve 25 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesinde Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce, A.E. (49/E) isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda 90 litre kaçak rakı, 25 litre kaçak şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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