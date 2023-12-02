Manisa'da 852 Hükümlü Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayı içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 852 şahsın yakalandığı bildirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. Kasım ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 852 şahsın yakalandığı açıklandı. Manisa il genelinde halkın huzur ve sükunu koruma, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şahıslara yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda; 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 315 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 50 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23 şahsın yakalandığı bildirildi.

Hırsızlık suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç, 'Kasten Öldürme' suçunda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.S., 'yağma' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nın da yapılan operasyonlarda kıskıvrak yakalandığı açıklandı. - MANİSA