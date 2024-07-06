Manisa'da 8 Bin 400 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçtan 8 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, İzmir-Balıkesir otobanı Çobanhasan mevkii üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada 8 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan aracın sürücüsü Ç.Ç. (45) çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - MANİSA