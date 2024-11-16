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Manisa'da 77 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Manisa'da 77 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 77 yaşındaki Sabiha Ayhan, evinde yalnızken ölü olarak bulundu. Oğlunun eve gelmesiyle keşfedilen olayda, Ayhan'ın yaklaşık 15 gün önce hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sabiha Ayhan'dan habar alamayan oğlu eve gelerek annesini kontrol etmek istedi. Eve giren Ayhan'ın oğlu annesini hareketsiz yatar halde bulmasıyla durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sabiha Ayhan'ın öldüğü belirlendi.

Yaklaşık 15 gün önce Alaşehir Devlet Hastanesinde rahatsızlıklarından dolayı yatarak tedavi gördüğü öğrenilen Ayhan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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