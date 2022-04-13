Manisa'da 56 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 56 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Manisa'da 56 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 56 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 56 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 56 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan T.K (52) göz altına alındı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.K, işlemlerin ardından tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title