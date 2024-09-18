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Manisa'da 43 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı

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Manisa'da emniyet ekipleri, 29 suç kaydı ve 43 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.D.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Manisa'da emniyet ekipleri 29 ayrı suç kaydından 43 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. 27 yaşındaki genç emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 29 ayrı yakalama emriyle hakkında kesinleşmiş 43 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile aranan, 'Evden hırsızlık' olayının şüphelisi, S.D. (27), kovalamaca neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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