Manisa'da 41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan ve 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 41 yıl 3 ay hapis cezası olan firari şüpheli E.A.'nın Hacıbektaşlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA