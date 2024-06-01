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Manisa'da 4 Mahallede Huzur Güven Uygulaması Yapıldı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 mahallede huzur güven uygulaması gerçekleştirildi. Şahıs ve araçların kontrolü yapıldı, yasal işlemler uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 4 mahallede huzur güven uygulaması yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Muradiye, Karaali, Akgedik ve Kayapınar mahallelerinde 31 Mayıs akşam 22.00-01.00 saatleri arası eşzamanlı Bölgesel Huzur Güven Faaliyeti gerçekleştirildi. KOM, TEM ve Trafik timlerinin de destek verdiği faaliyette, şahıs ve araçların kontrolü yapılırken, eksik görülen konularda gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunusemre Manisa Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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