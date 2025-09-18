Manisa'da 4 bin 191 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 4 bin 191 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen "sokak çalışmaları" kapsamında, Barış Mahallesi'nde ikamet eden S.D. (49) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 300 şerit halinde toplam 4 bin 191 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA