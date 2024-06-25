Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
MANİSA - Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.