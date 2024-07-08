Manisa'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 35 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Turgutlu ilçesinde 7 Temmuz günü Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan ve 'Gece Vakti Yağma', 'Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması', 'Hakaret' suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 5 ay 17 gün cezası bulunan C.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA