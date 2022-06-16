Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı - Haberler

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Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da 300 kadın daha KADES uygulamasıyla tanıştı

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 300 kadına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Uyuşturcu ile Mücadelede Annenin Rolü' konularında seminer verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 300 kadına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Uyuşturcu ile Mücadelede Annenin Rolü' konularında seminer verildi.

Seminerde 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun" çerçevesinde kolluğun yetki ve sorumlulukları, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, şiddet ve şiddetin çeşitleri, şiddete uğranıldığında başvurulabilecek merciler, şiddete uğrayan bireylerin var olan yasal hakları konularında da bilgiler verilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi doğrultusunda annenin aile içindeki önemi konusunda eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı. Seminerde ayrıca uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim ve bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adayları bilinçlendirildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hakkında da bilgi verilen seminer esnasında tüm katılımcıların cep telefonlarına "KADES" uygulaması yükletildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Akhisar Manisa KADES 3. Sayfa Haberler

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