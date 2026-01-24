Haberler

Turgutlu'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Turgutlu'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Turgutlu'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu ilçesinde, 3 aylık Ş.A.Y. adlı bebek, annesi tarafından yatakta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 3 aylık Ş.A.Y.'nın uyuduğu yatakta ölü halde bulunduğu iddia edildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay

Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay