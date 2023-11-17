Manisa'da 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. isimli şahıs yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 4 farklı hırsızlık suçundan hakkında toplam 29 yıl kesinleşmis hapis cezası bulunan İ.Ü. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa