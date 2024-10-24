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Manisa'da 251 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

Manisa'da 251 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi
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Kula İlçesi'nde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş 251 bin makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş 251 bin adet makaron sigara ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kula İlçe Jandarma Komutanlığınca E-96 karayolu üzerinde bir araçta yapılan arama neticesinde; Y.A., H.Y. ve E.T. isimli şahıslara ait, 251 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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