Haberler

Manisa'da 24,96 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'da 24,96 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de polis tarafından yapılan çalışmalarda 35 yaşındaki B.Ö. isimli şüphelinin üzerinde toplam 24,96 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinden 24,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında B.Ö. (35) isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4,24 gram, 2,93 gram ve 17,79 gram olmak üzere toplam 24,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.