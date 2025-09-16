Manisa'da 24,96 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinden 24,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında B.Ö. (35) isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4,24 gram, 2,93 gram ve 17,79 gram olmak üzere toplam 24,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA