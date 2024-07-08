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Manisa'da 2024 Yılının İlk 6 Ayında 2.895 Kişi Tutuklandı

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Manisa Valisi Enver Ünlü, 2024 yılının ilk 6 ayında emniyet ve jandarma bölgelerinde gözaltına alınan 3 bin 200 şahıstan 2 bin 895'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü 2024 yılının ilk 6 ayında emniyet ve jandarma bölgelerinde gözaltına alınan 3 bin 200 şahıstan 2 bin 895'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte 2024 yılının ilk 6 ayında Manisa'da gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik konularına ilişkin Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2024 yılının ilk 6 ayında Manisa'da gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik konularına ilişkin veriler paylaşıldı.

Vali Ünlü, "Manisa'da 1 Ocak - 30 Haziran tarihlerini kapsayan süreçte 4 milyon 218 bin 537 kişi sorgulanmış, 18 bin 841 kişi yakalanmış, 3 bin 200 şahıs gözaltına alınmış, 2 bin 895 şahıs tutuklanmıştır. Güvenlik birimlerimizce yapılan çalışmalarda kayıp olan bin 67 şahıs bulunmuştur. Şahıs sorgulama işlemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135, yakalanan şahıs işlemlerinde yüzde 11, kayıp bulunan şahıs işlemlerinde yüzde 28 oranında artış yaşanmıştır. Yine aynı dönemde ilimizde 2 bin 685 yaralamalı kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 4 bin 65 kişi yaralanmıştır. Ayrıca meydana gelen 29 ölümlü kazada ne yazık ki 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazalarda yaralanan ve ölen vatandaşlarımızın sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 10 artış göstermiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve yolcuları bilgilendirmek, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda; 1 milyon 535 bin 370 araç sorgusu yapılmış, 15 bin 938 araç trafikten men edilmiştir. 41 bin 267 işçi ve okul servisi denetlenmiş, kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 223 araca işlem yapılmıştır. Araç sorgulamalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46'lık artış gerçekleşmiştir. Ayrıca yapılan araç sorgulamalarında 134 milyon 324 bin 984 Türk Lirası ceza uygulanmıştır." dedi.

Uyuşturucu tacirleri ile mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Vali Ünlü, "Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu tacirlerine zehirletmemekte kararlıyız ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Zehir tacirleriyle mücadelede 1 Ocak - 30 Haziran'a kadar olan dönemde 257 narkotik operasyonu yapılmış, operasyonlarda 11 bin 211 adet narkotik ilaç, yaklaşık 11 milyon 288 bin dolu ve boş makaron, 5 bin 512 gram Metamfetamin, 2 bin 629 kök kenevir, 1 milyon 631 Bin 307 adet sentetik hap, 18 bin 128 adet Ecstasy hap, 6 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine Manisa'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız da devam etmektedir. İlimizde FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yapılan 77 operasyonda 182 şahıs yakalanmış, 51 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan terör operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında artış gerçekleşmiştir. 7 gün 24 saat boyunca şehrimizin her köşesinde görev yapan güvenlik birimlerimiz asayiş operasyonlarında ise 426 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kuru sıkı silah, 4 bin 527 adet farklı şekillerde fişek ele geçirmiştir. Asayiş ekiplerince 92 çalıntı motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise ilimizde 257 operasyonda, 914 kilo tütün, 3 bin 80 paket sigara, 494 şişe alkol, 12 bin 332 litre alkol ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Tarihi eser kaçakçılığında yüzde 21 artış

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 218 adet tarihi eser ve 366 adet sikke ele geçirildiğini belirten Vali Ünlü, yapılan kaçakçılık operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış yaşandığını vurguladı.

Doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmek üzere yasal olmayan yollar kullanılarak ülkeye yabancı kişilerin sokulması, ülke vatandaşlarının ya da yabancı kişilerin başka bir ülkeye çıkarılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise Manisa'da 10 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 88 şahıs yakalanırken, 20 şahsın tutuklandığı kaydeden Vali Ünlü, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında geçen yıl aynı dönemde 1 operasyon yapılmışken bu yıl 6 aylık dönemde 10 operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Bu bilgiler ışığında Manisa'da huzuru ve asayişi tehdit eden tüm odaklarla mesai mefhumu gözetmeksizin, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mücadele edileceğini belirten Vali Ünlü, "Bu konuda siz değerli Manisalı hemşehrilerimin de bize destek olmasının önemli olduğunu, ihbar ve şikayetlerin bizim işimizi kolaylaştıracağını bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile suça ve suçlulara göz açtırmayan, özveriyle Manisa'mızın huzuru, Türkiye'nin huzuru için emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manisa Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Uyuşturucu Terör Trafik Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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