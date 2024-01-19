Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Manisa'da 8 ayrı suçtan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir Merkez Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalamalı şahıslara yönelik icra edilen faaliyette; toplam 8 ayrı suçtan hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ç.Z. yakalandı. Ç.Z.'nin tutuklanmak üzere ceza evine sevk edildiği bildirildi. - MANİSA