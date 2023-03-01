Manisa'da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah erken saatlerde 2 kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı 2 motosikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah erken saatlerde 2 kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı 2 motosikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan iki motosikletteki 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken bir çocuğun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne giden Uğur Urlun idaresindeki 45 UU 765 plakalı motosiklet, kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Sıla Özcanbaz idaresindeki sepetli elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavşakta meydana gelen kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çarpışmanın şiddeti ve motosikletlerdekilerin yola savrulması görünüyor.

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler Uğur Urlan ve Sıla Özcanbaz kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Senem Yılmazcan ise Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bölge esnaflarından Bekir Delikbaş, aynı yerde sürekli kazaların olduğunu belirterek, yetkililerin bu konuda bir an önce önlem almasını beklediklerini söyledi.