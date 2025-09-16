Haberler

Manisa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından toplamda 68 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (31), hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.(41) ile hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.'yi(43) yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

