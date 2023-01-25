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Manisa'da 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 şahsa ait 15 adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 şahsa ait 15 adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 3'ü "silahla tehdit ve kasten yaralama" suçundan aranan 14 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde Akhisar ilçesinden gelen ihbarlar neticesinde alınan ifadeler sonucu, 16 şahsa ait 15 ikamet adresinde dün sabah saat 07.30'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 33 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 1,86 gram esrar, 95 adet 9 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3'ü "silahla tehdit ve kasten yaralama" suçlarından aranan 14 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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