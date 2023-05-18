Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı

Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da dün sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, kazaya karışan otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Manisa'da dün sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, kazaya karışan otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kaza anında yaşanan dehşet anları ve yolcuların savrulması anbean kayıtlara geçti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı'da Akhisar- Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki 35 BFV 534 plakalı kamyon ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdığı esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi. İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title