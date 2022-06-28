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Manisa'da 10 DEAŞ üyesi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik 21 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.Y, R.A, G.T, R.G, Y.Ç, O.Ö, Y.Ü, B.A, F.V. ve H.D. emniyetteki işlemleri sonrası Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarıldı. Şüpheli 10 şahıs hastane sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

(Sadık Cangel/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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