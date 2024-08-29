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Manisa'da 10 Bin 470 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki şüpheli şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün S.P. (23/E) ile D.D.Y (24/E) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 10 bin 470 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildiği açıklandı. Gözaltına alınan S.P. ve D.D.Y. isimli şüpheli şahıslar, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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