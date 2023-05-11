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Manisa'da 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Manisa'da 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 550 bin TL olan 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 550 bin TL olan 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, sabah saatlerinde Y.E. ve M.Ç. isimli şahısların ikametlere bandrolsüz sigara operasyonu düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 550 bin TL olan 1 milyon 800 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi. Şahısla hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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