Manisa'da 1 haftada 9 kişi narkotik operasyonunda tutuklandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu ticaretine darbe vuruyor. Emniyet güçleri tarafından 88 olayda 113 şüpheli şahıs yakalanırken 9'u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan operasyonlarda bin 184 gram metamfetamin, 166 gram esrar, 143 adet sentetik ecza hapı, 37 kök kenevir bitkisi, 26 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ecstasy hap, 2 gram kokain, 2 gram skank, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 21 bin 320? uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, ele geçirildi. - MANİSA