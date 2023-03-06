Manisa'da 1 ayda 11 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 168 şüphelinden 11'i tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 168 şüphelinden 11'i tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce tarafından 27 Şubat - 06 Mart tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 132 adet sentetik ecza hapı, 101 gram sentetik kannabinoid maddesi, 51 gram esrar maddesi, 32 gram metamfetamin maddesi, 3 gram skunk maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, ele geçirildi. 44 operasyonda 168 kişi gözaltına alınırken 11 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

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